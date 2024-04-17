Ухудшение отношений? Франция отозвала посла из Азербайджана для консультаций

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez

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Макрон провел с ним встречу и выразил свое сожаление по поводу предпринимаемых действий Баку.

В Париж отозвали посла Франции в Азербайджане для консультаций на фоне напряженности в отношениях двух стран. Об этом сообщает пресс-служба французского МИД.

«Франция приняла решение об отзыве для консультаций своего посла в Азербайджане в связи с продолжением в последние месяцы со стороны Азербайджана односторонних действий, наносящих урон отношениям между двумя нашими странами», — говорится в релизе.

По данным ведомства, президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с послом. Лидер страны выразил свое сожаление по поводу действий, которые предпринимает Азербайджан. Макрон также пожелал, чтобы Баку «разъяснил свои намерения».

МИД Франции ожидает скорейшей нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в условиях международного права и территориальной целостности стран.

Еще в конце февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что у Баку нет планов нападать на Францию, подобные предположения — это инсинуации Макрона. По его словам, Париж ведет антиазербайджанскую политику, основанную на демонизации республики и распространении слухов о подготовке Баку «напасть на Армению».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Азербайджане сообщили о движении армянской техники к границе. ВС Армении сосредотачивает силы в направлении Зангезура.