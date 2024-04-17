Результата ждать не стоит? Вся правда про отбеливающие полоски для зубов
Стоматолог Лысенков: отбеливающие полоски не справляются с отбеливанием
Фото: www.globallookpress.com / Vikki Grant
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Правда ли, что процедура у профессионального дантиста будет гораздо эффективнее?
Отбеливающие полоски помогают быстро отбелить зубы. По крайне мере так заявляют производители. Как дела обстоят на самом деле рассказал стоматолог-терапевт Павел Лысенков изданию Газета.ру.
При отбеливании в кресле дантиста используется гель на основе перекиси водорода. У полосок такая же схема. Прицеп действия очень прост: из перекиси водорода выделяется кислород, проникающий в эмаль. Он и обесцвечивает пигмент.
«Перед использованием желательно провести профессиональную гигиену. Если вы злоупотребляете курением или пьете чай и кофе, на зубах появляется налет, который полоски отбелить не смогут», — отметил врач.
Он подчеркнул, что перед применением отбеливающих полосок нужно почистить зубы и протереть их салфеткой, чтобы избавиться от лишней влаги.
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