Китай призвал США уважать суверенитет страны в Южно-Китайском море

Фото: www.globallookpress.com / BjÃ¶rn Trotzki, via www.imago-im

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Последует ли ответ от Штатов?

Министр обороны КНР Дун Цзюнь потребовал от США уважать права и интересы страны в Южно-Китайском море. Об этом он заявил во время разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином.

«США должны признать твердую позицию Китая, по-настоящему уважать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы в Южно-Китайском море», — сказал Цзюнь, слова которого приводит минобороны Китая.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВМФ России отработал взаимодействие с ВМС Ирана и Китая на учениях в Оманском заливе. Главной целью маневров являлась отработка обеспечения безопасности экономической деятельности в море.

Корабли выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и малокалиберной корабельной артиллерии по надводным и воздушным целям, имитирующим беспилотные морские и летательные аппараты.