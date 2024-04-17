Все-таки космический: в НАСА признали, что упавший на дом во Флориде мусор прилетел с МКС

В НАСА признали, что упавший на дом во Флориде мусор прилетел с МКС

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

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Инцидент произошел в небольшом американском городе в марте 2024-го.

Крышу дома в американской Флориде пробил кусок космического мусора! К такому выводу пришли в НАСА после детального анализа. Там отметили, что предмет, оказавшийся на крыше здания еще в марте, — используется для установки литийных батарей на поддон Международной космической станции (МКС). Ожидалось, что предмет полностью сгорит при входе в атмосферу, но один из фрагментов сохранился.

Тогда житель Флориды Алехандро Отеро рассказал в соцсетях, что неизвестный объект упал на его дом в городе Нейплс. В момент этого инцидента космическое командование США наблюдало, как над Мексиканским заливом в атмосферу входил аккумуляторный блок с МКС.

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