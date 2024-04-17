Пора к логопеду? Байден лишь с пятой попытки смог выговорить название улицы родного города

Фото, видео: Reuters / Elizabeth Frantz; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Президент США вновь оплошал у всех на глазах.

Джо Байден вновь дал повод усомниться в своих умственных способностях. Во время предвыборной встречи в Пенсильвании глава Белого дома решил пообщаться с гражданами на тему налогов. Начал рассказывать про свой родной город Скрантон. Но произнести название одной из улиц ему удалось лишь с пятой попытки.

В подобные нелепые ситуации Байден стал попадать с рекордной частотой. Накануне на встрече с чешским премьер-министром Петром Фиалой президент США заявил, что Штаты ценят прямолинейность и поддержку народа Чехословакии.

Сразу после этого глава Белого дома поспешил исправиться, уточнив, что имел в виду Чешскую Республику. Судя по опросам, подобные запинки обрушили рейтинг Байдена до небывало низкого уровня: по последним данным, его поддерживают 38% американцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова раскрыла истинную причину конфуза президента Штатов Джо Байдена с Афганистаном.