Самовольное спасение: жители поселка под Оренбургом сами построили дамбу

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Теперь борцам с половодьем грозит крупный штраф за самостоятельное возведение гидротехнических сооружений.

А в Оренбургской области история спасения от паводка грозит обернуться скандалом. Жители одного из поселков самостоятельно возвели дамбу, чтобы защитить свои дома и имущество от затопления.

Однако их действия разошлись с административным кодексом, который категорически запрещает самовольное строительство подобных сооружений. И теперь борцам с половодьем грозит как минимум крупный штраф.

Корреспондент «Известия» Наталия Графчикова разобралась в деталях этой истории.

«Дамбу протяженностью полтора км удалось построить жителям поселка Перовский. Пять дней люди трудились круглосуточно и защитили свои дома от паводка. Насколько много строений удалось спасти от наводнения, видно с высоты птичьего полета», — рассказала Графчикова.

Местные жители, когда узнали, что вода из Орска идет на Оренбург, сначала хотели эвакуироваться. Но, поразмыслив, поняли, что смогут дать бой стихии.

«Наш поселок как единый кулак — мы дружно все вышли. Мы спасли свой поселок коллективно, независимо от того, ближний это или дальний дом», — заявил житель поселка Арман.

В поселке — 250 домов. Каждый помогал, чем мог: техникой, стройматериалами, знаниями.

«Мы придерживались специалистов, которые у нас есть в поселке, с геодезическим образованием. Отбили точки, поняли, какие у нас слабые места», — объяснил руководитель инициативной группы Иван Черноморец.

Пока мужчины трудились с лопатами в руках, женская половина поселка работала в тылу.

«Она кушать готовила, пирожки, капусту тушили, чай молоко и сахар. Прямо под дождем работали. Надо им кланяться. Спасли наш поселок. Единственный поселок, который выстоял, — наш Перовский», — гордо заявил Марат Шахутдинов.

По ночам с фонарями проверяли, нет ли протечек.

«Трое или четверо суток они спали по три часа. Ночью каждые два часа менялись на дежурства», — вспоминает Мария Макарова.

Трехметровый ров перед дамбой не помог — его затопило сразу. Но дальше вода не прошла. Сооружение шириной от трех до семи метров выдержало напор. Но даже сейчас, когда, казалось бы, опасность миновала, жители поселка продолжают дежурства. Малейшую трещину сразу заделывают.

История чудесного спасения быстро облетела паблики. И возникли вопросы. Ведь своей дамбой жители Перовского могли перенаправить воду в другие поселки.

«На многих пабликах и в новостных каналах есть неверная информация, якобы какие-то угрозы со стороны администрации. Нет, у нас никаких проблем нет ни с администрацией, ни с близлежащими поселками», — заявил Черноморец.

И все же подобное сооружение, согласно статье 222 Гражданского кодекса, считается самовольной постройкой и подлежит сносу за счет тех, кто ее возводил.

«Дамба является сложным сооружением. Как и на любое строение, на него необходимо получить соответствующее разрешение: в администрации или в Министерстве строительства», — пояснил юрист и управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша.

Глава сельсовета Сыгынгали Байбулатов о том, что жители Перовского строят дамбу, знал. На встречу с нашей съемочной группой время находит уже на закате. Каждая минута расписана. Затоплены тысячи домов.

«Возмущаются в Приуралье, в Ивановке. Да, конечно, дамбу построили, где-то на водозаборе задержалась вода из-за этого, но все поправимо. Я так понимаю, другие дома не пострадали. Я понимаю, что сейчас будет проверять прокуратура обоснованность строительства дамбы, возможно, я пострадаю, но для меня важны люди», — сказал он.

«Если объективно будет доказано, что эти действия были направлены на спасение, в этом случае ответственность не наступает. Это называется «действие в состоянии крайней необходимости», — заявил председатель жилищного союза, член комитета по ЖКХ ТПП РФ и юрист Константин Крохин.

Уровень Урала снижается, но обстановка остается сложной. Поселок Весенний находится на возвышенности. Но даже это не спасло дома.

«Лет пять как купили домик небольшой. Старость решили на земле провести. Когда ты еще молодой, все это не так страшно», — плача, рассказала Людмила Щукина.

Коттедж Максима в ипотеке на 15 лет. Сейчас приходится снимать жилье для семьи, а это еще 30 тысяч в месяц.

«Все разбухшее. Дверь мы снимали, это не помогло. Еще вопрос, как стены себя поведут. У некоторых уже дома трещат», — сказал мужчина.

Сейчас в Оренбурге формируют комиссии, чтобы оценить ущерб. Специалисты начнут обходить подтопленные дома, как только из них уйдет вода.