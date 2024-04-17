Волжские трансплантологи пересадили женщине ее собственную почку

Фото: НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова

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Врачам удалось удалить злокачественное образование и сохранить функции пораженного парного органа.

Врачи центра трансплантологии имени академика Шумакова города Волжский провели уникальную органосохраняющую операцию пациентке со злокачественным новообразованием. По факту 68-летняя Галина перенесла сразу несколько операций на почках, не лишившись при этом функционирование парного органа. Как рассказали специалисты, она обратилась за помощью из-за высокого давления, которое не удавалось скорректировать. Оказалось, что обе ее почки женщины перестали работать должным образом. После обследования выяснилось: из-за камня в левой почке развился гидронефроз, а в правой растет опухоль.

В первую очередь медики извлекли камень из левой, но после того, как одна почка была спасена, проблема второй осталась нерешенной. Обычно в таких ситуациях выполняется нефрэктомия — удаление органа с новообразованием. Однако это был прямой путь к диализу, регулярной многочасовой процедуре, имеющей ряд осложнений, так как сохраненная часть парного органа была неспособна поддерживать работу организма. Хирурги нашли способ избавить пациентку от мучений в будущем.

«Нам очень хотелось помочь Галине Сергеевне, нужно было найти какой-то нестандартный выход из ситуации и попытаться спасти орган. Тогда подумали про экстракорпоральный метод — проведение операции на органе вне тела…. Когда я объяснил пациентке нашу идею, то она разделила наш энтузиазм и сказала, что надо пробовать», — рассказал заведующий урологическим отделением Филиала НМИЦ ТИО имени Шумакова Шамиль Бижиев.

Фото: НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова

Бригада из четырех хирургов удалила правую почку, выполнила резекцию девятисантиметровой опухоли, а затем выполнила трансплантацию собственного органа. Как отметила сама Галина, ее предупредили о возможных рисках, она уже мысленно готовилась к диализу и почти смирилась. Когда перестала действовать общая анестезия, первое, что спросила женщина у врачей — спасли ли они почку. Получив ответ, выдохнула с облегчением.

Все этапы вмешательства продлились около пяти часов. Преимущество аутопересадки заключается еще и в том, что пациентке не понадобится иммуносупрессивная терапия, так как ей был пересажен собственный орган, риска отторжения просто нет. Галина Сергеевна была выписана уже на пятый день после операции, сейчас она чувствует себя отлично. Осенью уже собирается в путешествие в Санкт-Петербург.

По словам внештатного специалиста-трансплантолога Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Шамиля Галеева, в мировой и российской литературе встречаются случаи подобных операций, но все они выполнялись, когда работа второй почки не вызывала опасений. Резекция почки, позволяющая максимально сохранить функцию органа, — исключительный, уникальный случай не только в регионе, но и в стране.

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