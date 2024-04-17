Израиль определился с ответным ударом по Ирану

Фото: www.globallookpress.com / Jamal Awad

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Ситуация на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже решила, каким будет ответный удар на атаку Ирана. При этом еврейское государство еще не определилось со сроками. Об этом сообщили осведомленные источники издания The Jerusalem Post.

«Армия обороны Израиля решила, как она нанесет ответный удар по Ирану и его союзникам, но еще не определилась со сроками. Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться», — рассказал источник.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

После этого, в ночь с 13 на 14 апреля, Иран выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Удары наносились по Израилю еще со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения. Также он назвал атаку Ирана объявлением войны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что лидер России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.