«Это было забавно»: Дуров рассказал, что Цукерберг пытался скопировать его идеи

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

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По словам сооснователя Telegram, встреча с американским коллегой состоялось аж десять лет назад. Что тогда произошло?

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что миллиардер Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. Об этом предприниматель заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Дуров рассказал, что более десяти лет назад он встретился со своим американским коллегой. Тогда он рассказал Цукербергу о своей платформе и приложении.

«Это была интересная встреча. В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», — заявил миллиардер.

Ранее 5-tv.ru писал, что бизнесмен Павел Дуров рассказал о чрезмерном внимании к его персоне со стороны американских спецслужб. Предприниматель сообщил, что в его последний визит в США ФБР пытались тайно заставить сотрудника из его команды работать на них, а именно предоставить инструменты для расшифровки сообщений в Telegram.