В Дагестане арестовали еще восемь энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Фигуранты дела отправлены под стражу на два месяца.

Суд в Махачкале арестовал еще восемь энергетиков в рамках уголовного дела о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 16 июня.

Согласно материалам суда, в период с 2010 по 2021 годы обвиняемые и другие еще неустановленные лица завышали объем и стоимость выполнения работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Республике Дагестан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директора «Дагэнерго» арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей.