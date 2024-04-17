Офис Гутерреша: у ООН нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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В организации утверждают, что они «не обладают» возможностями для установления стороны, атакующей атомную электростанцию.

ООН пытаются прикрыть киевский режим, заявляя о том, что якобы не знают, кто конкретно обстреливает Запорожскую АЭС. В организации заявили, что им недостаточно криминалистических возможностей и мандатов, чтобы назвать сторону, которая наносит атаки на атомную электростанцию. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«У нас нет криминалистических возможностей, чтобы сообщать об этих ударах. Нет их и у МАГАТЭ», — заявил он.

При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждал, что в организации не будут скрывать сторону, причастную к обстрелам. Пока что он свое обещание не выполнил.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МАГАТЭ Гросси снова не осудил ВСУ за удары по станции.