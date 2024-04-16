Американский журналист Такер Карлсон завел Telegram-канал

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Журналист уже опубликовал свой первый пост.

Известный американский журналист Такер Карлсон завел собственный канал в Telegram и уже опубликовал свой первый пост.

«Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать самые последние новости, закулисные материалы и эксклюзивный контент от Такера Карлсона!» — написал журналист.

Он отметил, что на его канале будет царить правда, порядочность и доверительное общение.

Во втором посте Такер выложил интервью со скандальным журналистом Алексом Джонсом, который неоднократно положительно отзывался о деятельности президента России Владимира Путина, а также критиковал расследования возможных связей бывшего главы Белого дома Дональда Трампа с Кремлем.

О новом и единственном официальном канале Карлсона заявил и создатель мессенджера — Павел Дуров. Программист в своем канале также рассказал, что американец взял у него в феврале интервью, которое выйдет в скором времени.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Карлсона не под запись.