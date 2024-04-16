Командир «Ахмата» Алаудинов получил должность в Минобороны России

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Соответствующий указ подписал президента РФ Владимир Путин.

Командир батальона «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов назначен на должность заместителя начальника военно-политического управления Минобороны России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Соответствующий указ подписал президента РФ Владимир Путин.

«Это важное решение подтверждает его выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу. Без преувеличения, Апты Аронович — настоящий боевой генерал, обладающий исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами», — подчеркнул Кадыров.

При этом Алаутдинов продолжит свою деятельность в должности командира «Ахмат».

С 2022 года Апты Алаудинов занимал должность секретаря Совета безопасности Чеченской Республики и заместителем командующего второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики. Имеет звезду Героя России.

Специальная военная операция на Украине

Россия проводит СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин сменил представителя России при ОДКБ.