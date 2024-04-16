Фото: www.globallookpress.com / Thierry Stefanopoulos

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Президент Франции собирался заставить нервничать российского лидера. Однако к чему это привело в итоге?

Попытки Франции «застать врасплох» Россию в итоге заставляют нервничать самого Эммануэля Макрона. К такому выводу пришло издание Bloomberg после беседы с неназванным источником, «знакомым с мышлением» французского лидера.

В качестве примера СМИ приводит заявления Макрона о возможности отправки на Украину западных военных, которое в итоге вызвало критику и в России, и на Западе.

Тогда Макрон пытался убедить главу США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца донести до России свою готовность отказаться от «красных линий», чтобы Москва гадала, каким будет следующий шаг Запада.

Однако вместо этого руководству ряда стран пришлось спешно комментировать заявление президента Франции, подчеркивая, что ни о каком участии в конфликте на Украине против РФ речи не идет.

«Попытка заставить Путина гадать побудила немцев публично отвергнуть эту идею и таким образом развеять возникшую двусмысленность», — отмечает Bloomberg.

СМИ также указывают на провал идеи Макрона касательно установления «олимпийского перемирия» на Украине, которую он озвучил в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, киевский режим, как правило, период перемирия использует в своих целях — для перегруппировки или перевооружения. А Владимир Путин отметил, что готов рассмотреть любые вопросы, но будет действовать исключительно в интересах России.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

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