Алексей Блиновский служит вместе с Эльманом Пашаевым в зоне спецоперации
Эльман Пашаев служит на СВО вместе с Алексеем Блиновским
Фото, видео: 5-tv.ru
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Экс-адвокат Ефремова на кадрах 5-tv.ru пьет чай вместе с мужем скандального блогера.
Муж скандально известного блогера Елены Блиновской, предприниматель Алексей Блиновский, подписал контракт об участии в зоне спецоперации на Украине. Этот факт подтвердил экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев в беседе, сообщил источник 5-tv.ru.
На эксклюзивных кадрах видно, что Алексей и Эльман находятся в комфортных условияХ, у них есть и горячая еда, и компания, и даже гитара.
Сам Эльман Пашаев уже почти два года участвует в спецоперации. Он служит в 95-м стрелковом полку.
Алексей Блиновский проходит обвиняемым по тому же уголовному делу, что и его жена, королева марафонов. У пары есть четверо детей: сын Всеволод, близнецы Платон и Мирон, а также дочь Аврора.
При этом папа Алексея Владимир утверждал, что сын не собирался отправляться на СВО. По его мнению, у отца четверых детей слишком много дел.
Эльман Пашаев служит на СВО вместе с Алексеем Блиновским.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Елена Блиновская поговорила со своими детьми из СИЗО.