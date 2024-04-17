Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Блогер призвала родителей просматривать телефоны подростков. Неужели она нашла что-то тревожное в смартфоне наследницы?

Модель и блогер Оксана Самойлова рассказала о трудностях при воспитании дочери-подростка. Жена рэпера Джигана призвала контролировать детей. Например, время от времени проверять их личные вещи.

Самойлова воспитывает сразу четверых детей — Давида, Майю, Лею и Ариэлу. По ее словам, каждый уважительно относится к родителям, даже в сложный период переходного возраста. Несмотря на это, молодая мама призывает следить за гаджетами своих детей, так как сейчас в интернете можно найти что угодно.

«Периодически проверяйте все! Все шкафы, тумбочки, все телефоны», — призывает блогер Оксана Самойлова.

Звезда понимает важность доверия к своим детям, не отрицает их самостоятельности. На другую же чашу весов она кладет общую незащищенность подростка, когда он легко может наткнуться на опасную информацию, поэтому проверка гаджетов родителями очень важна, настаивает Самойлова.

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