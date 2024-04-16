Сферум запускает программу поддержки цифровых педагогов

Фото: vk.com

Сферум запускает программу поддержки педагогов «Лидеры Сферума».

Участники программы смогут выступать в качестве спикеров на федеральных и региональных мероприятиях, рассказать о сервисе и инициировать выступления в своем регионе. Цель программы — создать сообщество единомышленников, которые успешно используют Сферум в своей работе и готовы делиться экспертизой и опытом с другими учителями.

«Лидеры Сферума» при поддержке команды сервиса смогут развивать личный бренд, стать героями интервью, видеороликов и создавать их самостоятельно.

Педагоги смогут пройти обучение лучшим методическим практикам использования Сферума. На основе новых навыков у «Лидеров Сферума» появится возможность предлагать свои методы использования цифрового сервиса и дополнять уже имеющиеся варианты.

Участников сообщества ждут специальные закрытые мероприятия и подарки.

«Сферум не только предоставляет учителям удобные цифровые инструменты для образовательного процесса, но и помогает с ними разобраться. Мы заинтересованы в развитии сообщества цифровых педагогов в нашей стране, чтобы российское школьное образование шло в ногу со временем, и ищем для этого наиболее интересные и эффективные инструменты.

Сообщество „Лидеры Сферума“ поможет привлечь самых активных и продвинутых учителей, которые смогут не только развивать собственные цифровые навыки, но и делиться своим опытом с коллегами», — прокомментировал Рубен Акопов, руководитель Сферума, VK.

Чтобы стать «Лидером Сферума» нужно быть активным пользователем сервиса и подтвердить высокий уровень владения сервисом. Это можно сделать в рамках бесплатного онлайн-курса для педагогов и далее заполнить конкурсную заявку на сайте программы.