Модельный бизнес и криминал: как сложилась жизнь клубной звезды Маши Малиновской

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Телеведущая уже больше десяти лет почти нигде не появляется. Что с ней случилось?

Маша Малиновская — популярная телеведущая в начале нулевых. Раньше она блистала и на экране, и на светских мероприятиях, из-за чего стала ассоциироваться с той самой гламурной клубной жизнью московских тусовщиков тех лет.

Однако с годами она стала пропадать со всех радаров. В какой-то момент многих стали интересовать лишь пластические операции Маши, а потом она и вовсе перестала быть всем интересной. Теперь все вечеринки остались в прошлом, как будто это было в прошлой жизни.

Ранние годы

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Настоящее имя ведущей — Марина Садкова. Будущая тусовщица родилась в Смоленске в самой простой семье. В подростковом возрасте она считала себя гадким утенком. Видимо, именно желание себя выразить и стать яркой и привело к такому экстравагантному стилю в одежде в будущем.

Еще в Смоленске Марина пошла в модельное агентство, так как обладала высоким ростом. В итоге девушке удалось пройти отбор и даже получить контракт с модельным агентством. Садковой удалось добиться немалых высот в своем родном городе: плакаты со снимками модели были развешаны по всему Смоленску, о ней даже снимали репортажи местные телеканалы.

В 2002 году девушка решила переехать в Москву. Здесь уже слава пришла к Марине довольно быстро, и все благодаря бойкой натуре модели. Здесь она устроилась работать на телеканал МУЗ-ТВ. Именно в столице Марина превратилась в Машу Малиновскую, а различные тусовки стали частью ее жизни.

Машу стали все чаще узнавать зрители, а фотографы стремились сделать ее новый снимок на мероприятии.

Малиновская, видимо, решила закрепить свой успех и стала увлекаться косметологией. Уже с 2004 года она стала экспериментировать с внешностью. Чего только стоят губы Маши — она стала буквально амбассадором «гиалуронки».

Однако Малиновская не смогла вовремя остановиться, а, как известно, все хорошо в меру. Поэтому многие последующие изменения в лице ведущей стали негативно сказываться на ее внешности.

Таким образом, Маша стала неким олицетворением «перекаченной» красотки. Она изменяла и скулы, и зубы, и ставила имплантаты, а также делала татуаж.

В 2005 году во время съемок одного из проектов Маша познакомилась лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который предложил ей вступить в его партию. Также она дружила с депутатом Алексеем Митрофановым. Время приятели проводили в модных столичных клубах, под прицелом объективов.

В 2007-м Малиновская встречалась с владельцем компании по продаже недвижимости Евгением Морозовым, который сделал ей предложение руки и сердца. Однако позже пара отменила свадьбу.

Закат карьеры

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

К 2010 году внешность Малиновской так изменилась в худшую сторону, что никто уже не рассматривал ее всерьез как телеведущую.

После 2010 года о ведущей и вовсе уже почти ничего не было слышно. Было известно только, что в 2009 году она вышла замуж за политика и бизнесмена Дениса Давиташвили, с которым она познакомилась в Куршевеле.

Мужчина красиво ухаживал за Машей и даже подарил своей любимой дорогое авто. Но и эти отношения не продержались долго: пара развелась, а Маша позже заявила о домашнем насилии и изменах со стороны супруга.

В 2011 году она родила сына от чеченского криминального авторитета Мамихана Мальсагова. Имя отца ребенка Маша долго скрывала, но не только из-за его деятельности. Известно, что этот мужчина был женат. При этом никакой финансовой помощи сыну от Малиновской он не оказывал.

После этого Маша окончательно пропала. Некоторые знаменитости делились с журналистами откровениями о том, что Малиновская имеет наркотическую зависимость. Об этом сообщила Дана Борисова в одном из интервью.

Малиновская же резко опровергла все заявления Даны и сказала, что они не имеют ничего общего с реальностью. Более того, эти обвинения довели пожилую мать Маши до сердечного приступа.

Что с ней сейчас

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Сейчас бывшая телеведущая живет вместе со своей мамой в Москве и воспитывает 13-летнего сына Мирона.

Не так давно в одном из интервью Маша призналась, что предложений о работе у нее совсем нет, поэтому ей удается зарабатывать только блогерством и корпоративными мероприятиями.

Кроме того, она сейчас активно занимается волонтерством и оказывает помощь бойцам СВО и мирным жителям Донбасса.

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