Нас заменят? В чем искусственный интеллект уже превзошел человека

Фото: www.globallookpress.com

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Неужели нейросети уже готовы заменить работников из некоторых сфер?

Ученые из Стэндфордского университета заявили о полном освоении искусственным интеллектом (ИИ) базовых задач. Об этом сообщает научный журнал Nature.

Авторы исследования рассказали, что ИИ уже может в совершенстве понимать текст, распознавать изображения и даже решать сложные математические уравнения. Ученые считают, что нейросети развиваются семимильными шагами, обгоняя подготовленные человеком для него тесты.

«Десять лет назад критерии (оценки ИИ. — Прим. ред.) служили обществу в течение 5–10 лет, но сейчас они часто становятся неактуальными всего за несколько лет», — поражается главный редактор AI Index Нестор Маслей.

Только за один год системы искусственного интеллекта набрали в тестах как минимум на 20% больше баллов, в итоге достигнув 60%. И это, по словам ученым, невероятный результат. Эксперты говорят, что для дальнейшего развития ИИ необходимо физическое масштабирование мощностей, но для этого потребуется еще больше электроэнергии. Однако ученые многих корпораций уже работают над созданием более энергоэффективных систем.

Ранее 5-tv.ru писал про предупреждение Илона Маска, который назвал искусственный интеллект одной из возможных причин гибели человечества.