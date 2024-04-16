Власти Запорожской области сообщили о теракте в отношении депутата

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Что конкретно произошло в регионе?

Украина совершила теракт в Запорожской области. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов в Telegram-канале.

Согласно его данным, террористы Украины «подорвали депутата Акимовского окружного совета». Он добавил, что речь идет об Антоне Якименко, члена партии «Единая Россия», руководителя подразделения ГУП «Государственный зерновой оператор» «Акимовское».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали подозреваемого в подрыве авто экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. По информации ФСБ, он был завербован на Украине.

По предварительным данным, взрывное устройство сдетонировало, когда Прозоров сел за руль машины и попробовал завести двигатель. Силовики квалифицировали взрыв его авто как покушение на убийство. Сам Василий Прозоров чудом остался жив, у мужчины ранения руки и ноги.