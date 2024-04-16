Пытался обеспечить семью: кому достанется наследство Кунгурова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитый певец не мог похвастаться множеством квартир, однако, кое-что за душой у него все же было.

После смерти эстрадного и оперного певца Евгения Кунгурова обнаружилось, что звезда не мог похвастаться обилием дорогого имущества, о чем сообщил aif.ru. Более того, у знаменитости были и финансовые трудности.

Владимир Брилев, друг Кунгурова, рассказал, что у покойного были проблемы с деньгами, хоть он и явно не голодал. Перед самой смертью оперный певец хотел как можно лучше обеспечить свою семью.

У звезды было всего три квартиры, одна из них стоила не более четырех миллионов рублей — речь о трехкомнатной квартире в Свердловской области в поселке Гагаринский, вторая находится в Москве.

«У Евгения, насколько я знаю, в Москве осталась только квартира на Зоологической улице, где нашли его тело, и, вроде, все», — подмечает продюсер Сергей Дворцов.

Кунгуров также был зарегистрирован в столичном районе Марфино — в районе Телецентра «Останкино». Вероятно, там он снимал квартиру на время своих съемок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Евгений Кунгуров пристрастился к алкоголю. В итоге его личная проблема перекинулась на всю семью, которую он старался обеспечивать.