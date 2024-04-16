Известнейший российский журналист Эдуард Петров празднует 50-летний юбилей

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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За годы работы созданы сотни программ и проведены тысячи расследований.

Эдуард Петров большую часть жизни работает в телевизионном эфире. Сегодня автор и ведущий программы «Расследование с Эдуардом Петровым», заместитель директора, начальник службы выпуска правовых программ ДИП «Вести» на телеканале «Россия», член Центрального штаба «Народного фронта» отмечает День рождения — 50 лет. Из них более тридцати неразрывно связаны с работой на телевидении. Причем в одном из самых сложных и опасных направлений журналистики — криминальном.

Эдуард пришел на телевидение 1993 году в качестве криминального корреспондента программы «Времечко» на телеканале НТВ. Позже была работа в программе «Сегоднячко» и в Службе информации телеканала в проектах «Сегодня», «Профессия — репортер», «Итоги». По долгу службы бывал в горячих точках.

В 2001 году перешел на телеканал «Россия», где работал специальным корреспондентом в программах «Вести» и «Вести недели».

Миллионам зрителей Эдуард Петров знаком по проекту «Честный детектив», где он был автором и ведущим с 2003 по 2016 год, когда программа стала называться «Расследование с Эдуардом Петровым». Сейчас проект выходит на телеканале «Россия 24».

За эти годы зрители увидели сотни программ, а Эдуардом Петровым проведены тысячи расследований. Он первым в отечественной журналистике начал отрабатывать преступления по тому же принципу, что и реальные следственные группы. Именно поэтому материалы журналиста так высоко ценятся зрителями.

Работа Эдуарда Петрова зачастую связана с большим риском. Как в свое время признавался сам Эдуард в интервью «Известиям»: «За кадром остается немало интересного, относящегося к делу: как нам угрожают, как подкупают… И мне кажется, что зрителям будет любопытно увидеть, как себя ведет и что говорит их мэр или другой политик без включенной камеры».

За свою деятельность Эдуард Петров не раз получал заслуженные ведомственные и государственные награды — премию ФСБ за документальный фильм «Двойной агент», Орден Дружбы за большие заслуги в развитии телевидения и радиовещания, Орден Почета за большой вклад в развитие средств массовой информации и другие. Кроме того, Эдуард занимает активную гражданскую позицию, являясь членом Общественных советов при Следственном комитете, МВД и ФСИН России.

Пятый канал поздравляет коллегу с Юбилеем и желает долгих лет плодотворной работы.