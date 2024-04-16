Блогер Кац* проиграл апелляцию на приговор о восьми годах колонии за фейки

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В 2022 году он был объявлен в розыск по уголовной статье.

Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Максима Каца* за фейки об армии России. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что рассмотрена апелляционная жалоба блогера на приговор Басманного районного суда Москвы о восьми годах колонии за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России.

«Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения», — говорится в сообщении.

В 2022 году Кац был объявлен в розыск по линии МВД РФ по уголовной статье. Однако, по какой именно, не уточнялось. Летом 2023-го Каца приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС России.

По информации прокуратуры, блогер на своем канале в YouTube разместил ролик, содержащий заведомо ложные данные о российской армии. Уголовное дело в отношении него рассматривалась без присутствия обвиняемого, поскольку он проживает в другой стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря* по делу о публичном распространении фейков о российской армии.

* — признаны в России иностранными агентами