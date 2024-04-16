В Кремле отреагировали на слухи о приглашении на юбилей высадки союзников в Нормандии
Europe 1: Франция намерена пригласить Россию на 80-летие высадки союзников
Фото: The Granger Collection / ТАСС
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Морская десантная операция состоялась 6 июня 1944 года.
Информация о том, что Франция намерена пригласить Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии, может быть не более, чем «уткой». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией или это какие-то слухи, или это „утка“. Но мы ничего официального на этот счет не получали», — сказал Песков.
Намерения Парижа пригласить Москву на церемонию, посвященную очередной годовщине десантной операции союзных войск в Нормандии, которая была осуществлена 6 июня 1944 года, передавало французское радио Europe 1.
«Россия будет представлена в Нормандии в начале июня, если Москва примет приглашение Елисейского дворца», — говорилось в материале.
По данным СМИ, Франция не ожидает, что на мероприятии будет присутствовать лично президент России Владимир Путин. Однако официальный Париж отмечает огромную роль СССР и его жертвы во Второй мировой войне, поэтому российская делегация получит официальное приглашение.
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