Врачи проводят консилиум: в каком сейчас состоянии Юрий Куклачев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Народный артист РСФСР находится в реанимации.

Состояние народного артиста РСФСР Юрия Куклачева постепенно нормализуется, об этом сообщила администратор Театра кошек знаменитого дрессировщика Инга Герасимова эксклюзивно 5-tv.ru.

Знаменитость все еще находится в реанимации, но по большей части из-за решения коллег, заботящихся о здоровье дрессировщика. Все из-за проактивности Куклачева, который может сразу после перевода с энтузиазмом приступить к своей работе, не жалея самого себя.

«Консилиум состоялся. Все нормально, все в порядке. Все движется так, как и должно двигаться. Положительная динамика намечается», — успокаивает Инга Герасимова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние знаменитого дрессировщика стабильно тяжелое. В начале апреля Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева госпитализировали прямо во время его юбилейного концерта, врачи диагностировали у него инфаркт.

После этого они отважно боролись за жизнь звезды, проводя операцию на сердце. Сейчас Куклачеву уже ничего не угражает.