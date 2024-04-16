В Совфеде одобрили кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что известно о возможном председателе?

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято на заседании комитета во вторник, 16 апреля.

Об открытии вакантной должности было объявлено после того, как глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев ушел из жизни 23 февраля в возрасте 80 лет. Свой пост он занимал 35 лет.

Прежде Высшая квалификационная коллегия судей выдвинула кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда России. Следует отметить, что она была единственным претендентом на должность. После комиссия при президенте РФ рекомендовала ее на пост главы Верховного суда.

Совет Федерации обсудит данный вопрос на заседании 17 апреля.

Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента страны при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

Ирина Подносова — заместитель председателя Верховного суда России, руководитель судебной коллегии по экономическим спорам. Родилась в Пскове. Окончила Ленинградский государственный университет имени Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Владимир Путин сменил представителя России при ОДКБ.