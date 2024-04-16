«Использование инициативы»: Кремль об идее «олимпийского перемирия» на Украине

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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С таким предложением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия скептически относится к идее перемирия в зоне специальной военной операции на Украине на время проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что киевский режим, как правило, период перемирия использует в своих целях.

«И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие инициативы для попыток перегруппироваться, перевооружиться и так далее. Это, конечно, осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив», — сказал Песков.

Официальный представить Кремля также отметил, что пока с подобной инициативой к Москве никто не обращался.

Объявить «олимпийское перемирие» на Украине на период проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже предложил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Олимпийские игры 2024 года в Париже

Игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля. О допуске российских спортсменов к олимпийским состязаниям в 2024 году стало известно 8 декабря 2023-го. МОК принял такое решение, но при этом прописал множество условий.

Так, требования включают запрет на любую деятельность, связанную с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом России. Кроме того, табу наложено на символику национальных федераций или олимпийских комитетов.

Спортсмены не могут высказываться в поддержку спецоперации на Украине на официальных мероприятиях и в интервью прессе ни до, ни во время, ни после Игр. То же касается их персонала. При этом россиянам и белорусам не разрешено выступать в командных дисциплинах.

Все сборные отстранены, из календаря удалены все турниры в России и Белоруссии. Теннисисты из обеих стран будут соревноваться без ограничений, но только в нейтральном статусе. Таковы решения ITF, Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макрон сказал о подходах к командам из России и Израиля на Олимпиаде.