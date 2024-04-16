Олимпийский огонь для Игр-2024 в Париже зажгли в Греции

Фото: Reuters / Louisa Gouliamaki

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Роль верховной жрицы на церемонии исполнила греческая актриса Мэри Мина.

Торжественная церемония по зажжению олимпийского огня для Игр, которые пройдут летом 2024 года в Париже, состоялась в Греции. Об этом сообщает ТАСС.

Огонь в Древней Олимпии зажгла греческая актриса Мэри Мина, сыгравшая на церемонии верховную жрицу. Она должна была использовать параболическое зеркало на алтаре храма Геры, но из-за сильной облачности не стала делать этого. Мина зажгла факел от огня, полученного от солнечных лучей во время репетиции, которая проводилась в понедельник, 15 апреля.

На мероприятии присутствуют президент Греческой Республики Катерина Сакелларопула, глава Международного олимпийского комитета (МОК) и лидер НОК Греции Спирос Капралос, а также другие официальные лица.

Олимпийские игры 2024 года в Париже

Игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля. О допуске российских спортсменов к олимпийским состязаниям в 2024 году стало известно 8 декабря 2023-го. МОК принял такое решение, но при этом прописал множество условий.

Так, требования включают запрет на любую деятельность, связанную с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом России. Кроме того, табу наложено на символику национальных федераций или олимпийских комитетов.

Спортсмены не могут высказываться в поддержку спецоперации на Украине на официальных мероприятиях и в интервью прессе ни до, ни во время, ни после Игр. То же касается их персонала. При этом россиянам и белорусам не разрешено выступать в командных дисциплинах.

Все сборные отстранены, из календаря удалены все турниры в России и Белоруссии. Теннисисты из обеих стран будут соревноваться без ограничений, но только в нейтральном статусе. Таковы решения ITF, Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон объяснил разницу в подходах к командам из России и Израиля на Олимпиаде. Израильские спортсмены выступят на соревнованиях в Париже под своим флагом, но россиянам это делать запретили.