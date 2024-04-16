«Вы серьезно?!»: Брухунова агрессивно наехала на поклонников

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Жена Петросяна нелепо ответила на критику в Сети по поводу махинаций с беременностью.

Татьяна Брухунова не смогла сдержать эмоций и обрушила шквал возмущений в сторону критиков, разоблачивших в сети ее беременность. Подробности конфликта рассказали журналисты 7Дней.ru.

Хейтеры высказали мнение, что второго ребенка женщины выносила суррогатная мать.

На эту мысль их натолкнули фотографии из социальных сетей жены Евгения Петросяна, в которых они нашли несостыковки: на второй день после родов Брухунова опубликовала снимки с мероприятия, в то время, когда по подсчетам она находилась на девятом месяце беременности, с поездки на Камчатку.

«Вы серьезно?! Вы считаете, что я не могла выложить прошлогоднюю фотографию? Так примитивно думаете, мне вас жалко. Прям совсем уж простенько», — ответила на критику Татьяна Брухунова.

Женщина не видит никаких не состыковок в своем положении и считает, что люди просто примитивно мыслят, не понимая, что социальные сети — это ненастоящая жизнь и в них все можно преподнести красивее, чем есть, а делиться трудностями она ни с кем не обязана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова поделилась тайной рождения второго ребенка.