Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Госдолг страны тем временем превышает 34,65 триллиона долларов. Почему Вашингтон позволяет себе его увеличивать?

Соединенные Штаты разжигают новые конфликты по всему миру, чтобы спасти свою экономику и отсрочить дефолт. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Вашингтон привык решать свои проблемы за чужой счет. Так, подчеркнул Володин, Белый дом развязал конфликт на Украине, потом принес в жертву экономку Европейского союза, но этого оказалось недостаточно. Тогда Штаты спровоцировали венные действия на Ближнем Востоке.

«Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», — написал он.

В марте дефицит Штатов составил 236 миллиардов долларов, а госдолг страны превышает 34,65 триллиона долларов. За последние четыре года его величина по отношению к ВВП выросла до 131,5%. Увеличивающийся размер задолженности указывает на то, что Вашингтон не собирается возвращать деньги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден раскрыл свои доходы за 2023 год. Так, он и первая леди Джилл заработали почти 620 тысяч долларов. Это подтверждает их налоговая декларация.