Муж Елены Блиновской подписал контракт об участии в спецоперации Сегодня, 11:53 Дарья Евстрахина 35 35

Эксклюзив

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

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Ранее его отец опровергал эти слухи. Видимо, он и сам был не в курсе решения Алексея.