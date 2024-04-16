«Не совместимо с нейтралитетом»: в Швейцарии выступили против поиска активов РФ

Народная партия Швейцарии выступила против участия в группе по поиску активов РФ

Фото: www.globallookpress.com / artifant

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Крупнейшая политическая сила страны настояла, чтобы Берн не присоединялся к REPO и не участвовал в инициативе ФРГ по укреплению системы ПВО в НАТО.

Швейцарская народная партия (ШНП) выступила против присоединения страны к группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), которая занимается поиском российских активов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте крупнейшей политической силы Швейцарии.

«Парламентская группа ШНП отклоняет предложение 22.3451 «Участие Швейцарии в многонациональной целевой группе REPO для реализации экономических санкций против России», — заявили представители партии.

Отмечается, что присоединение Берна к данной «оперативной группе» совершенно «не совместимо с нейтралитетом» страны. В партии настояли на отказе Швейцарии от участия в инициативе «Европейский небесный щит», предложенной ФРГ в 2022 году.

Цель этого нововведения — укрепить противовоздушную оборону стран НАТО, которые находятся в Европейской части блока. Участие в ней, подчеркнули в ШНП, стало бы для Швейцарии очередным шагом на пути к вступлению в альянс и означало бы дальнейшее ослабление нейтралитета страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания никогда не конфискует активы России, ведь она не имеет законных оснований для этого. Между их заморозкой и конфискацией есть большая разница. Так, если Лондон решит изъять российские активы, то это скажется на будущих мирных переговорах.