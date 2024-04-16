Фото: Reuters

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Президент Украины дал интервью американским СМИ, в ходе которого поднял ряд главных, по его мнению, и болезненных для ВСУ вопросов.

Российские войска уничтожили Трипольскую тепловую электростанцию (ТЭС) под Киевом из-за отсутствия у Украины ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в интервью американскому телеканалу PBS заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

«Трипольская ТЭС, от нее зависит электроснабжение Киевского региона. К ней летели 11 ракет. Первые семь мы сбили, оставшиеся четыре уничтожили станцию. Почему? Потому что у нас не было ракет. Закончились», — пожаловался глава киевского режима.

Зеленский также прокомментировал атаку Ирана на Израиль и реакцию западных стран, которые своими силами сбивали снаряды, идущие к Тель-Авиву. Он напомнил, что государства НАТО отказываются предоставлять Киеву некоторые виды вооружения, чтобы члены блока не стали непосредственными участниками конфликта.

«После этой атаки мне хочется спросить: является ли Израиль частью НАТО?» — заявил Зеленский.

Политик продолжает настаивать на том, что Западу стоит как можно быстрее возобновить военную помощь ВСУ. Однако пока в тех же США Конгресс все еще не может одобрить очередной пакет поставок на 60 миллиардов долларов.

Трипольская ТЭС была уничтожена 11 апреля. Станция находится в 45 километрах от Киева и считается самой мощной в регионе. Она была построена в 1969 году.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему США помогают Израилю охотнее, чем Украине.