Яблоко раздора: к чему приведут территориальные споры Южной Кореи и Японии

Политолог Солонников: спор из-за островов не повлияет на отношения Токио и Сеула

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Действительно ли разногласия между этими странами уже ослабили западный блок?

У Южной Кореи и Японии существуют давние споры о принадлежности архипелага Лианкур. Туда входят два вулканических острова, а также несколько десятков мелких скалистых островков и рифов, расположенных в Японском море.

Эти острова богаты морскими биологическими ресурсами, а на дне есть запасы газа, поэтому к этим территориям и приковано такое внимание.

Периодически эти государства провоцируют друг друга заявлениями о принадлежности этих территорий, что вызывает ярый протест у другой стороны.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru политолог Дмитрий Солонников рассказал, могут ли эти разногласия повлиять на отношения между странами в будущем.

По словам эксперта, данный спор ни к чему глобальному не приведет. Более того, это совершенно обычная ситуация для многих стран, которая может длиться несколько десятков лет.

«Мы видим, наоборот, активное взаимодействие Японии, Южной Кореи и США, а также активизацию двусторонних, трехсторонних, пятисторонних отношений», — объяснил эксперт.

Кроме того, в данном регионе все работает в рамках стратегии США — главного гегемона. По его словам, Япония и Южная Корея являются военной машиной Штатов, которая направлена против России и Китая.

Ради этой цели США проводят различные маневры, переговоры, а также подключили Японию и Южную Корею к блоку AUKUS, который является аналогом НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регионе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против РФ.