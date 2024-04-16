«Большая трагедия»: масштабный пожар привел к гибели более 200 животных в Евпатории
В Евпатории более 200 животных погибли из-за масштабного пожара в зоопарке
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alexey Maishev/IZVESTIA
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Сотрудники МЧС успели спасти из горящего здания несколько зверушек и женщину. Теперь специалисты устанавливают причину возгорания.
В результате пожара в зоопарке «Тропикпарк» в Евпатории погибли более 200 животных. Большая трагедия произошла в ночь на 16 апреля. Такие предварительные данные озвучил представитель зоопарка в беседе с ТАСС.
По данным Главного управления МЧС РФ по Республике Крым и городу Севастополю, ночью загорелась кровля в одноэтажном здании по улице Токарева. Спасатели локализовали пожар в 04:00, площадь возгорания составила 625 квадратных метров.
«Большая трагедия, погибли все животные, их более 200. Пока больше сказать не могу никаких подробностей», — рассказали в зоопарке.
Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание проводки холодильника. На сайте «Тропикпарка» сообщается, что в экспозиции представлено свыше 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых и птиц.
Сотрудники ГСУ Следственного комитета РФ по региону устанавливают обстоятельства масштабного пожара. По предварительным данным, в результате происшествия погибших среди людей нет. Сотрудники МЧС спасли женщину и несколько животных из горящего помещения.
Проверяется наличие признаков преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения». Специалистам предстоит установить источник и точную причину пожара.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что высокий класс пожарной опасности установлен в Приморском крае. Только за минувшие выходные спасателям МЧС удалось потушить более 70 очагов.