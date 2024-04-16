Случайно ли? В Екатеринбурге женщина во время мыться посуды ударила мужа ножом

Фото: www.globallookpress.com / Simon Katzer

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Женщина не ожидала, что супруг подкрадется к ней настолько неожиданно.

Женщина пронзила мужа кухонным ножом, его госпитализировали с ранением грудной клетки, сообщает агентство URA.RU. Причина столько резкой реакции вызвана не только испугом жены, но и физиологическим фактором.

Ситуация произошла в Екатеринбурге, супруг тихо подошел к своей жене, когда она мыла посуду. В результате от испуга она развернулась и ударила мужа ножом.

В пресс-группе УМВД отмечают, что мужчину госпитализировали в больницу с тяжелым ранением грудной клетки, а у его жены нашли в крови следы алкогольного опьянения.

Супруга сразу же подключили к искусственной вентиляции легких. Сама женщина получила подписку о невыезде, так как проводится следственная проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о не менее резонансном случае из Уфы, когда мужчина жестоко избил жену в подъезде дома.