ВСУ пытались атаковать Курскую область при помощи малоразмерного воздушного шара

Фото: © РИА Новости

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В Минобороны России привели подробности.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область с применением малоразмерного воздушного шара (МВЗ). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытка террористической атаки была предпринята в 08:15 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский МВШ уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины атаковать объекты в России. Наши силы перехватили беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над Краснодарским краем.