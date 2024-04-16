Жителей тюменского города Ишим призвали эвакуироваться из-за паводка

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Есть опасность затопления и других населенных пунктов. Уровень воды в реке Ишим достиг критериев опасного явления.

Жителей города Ишим призвали эвакуироваться из-за паводка. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале.

«Жителям Ишима в шесть часов утра (04:00 по московскому времени. — Прим. ред.) пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления», — говорится в сообщении.

Тюменцев, которые живут в опасной зоне, предупреждали заранее о рисках. В городе развернуты пункты временного размещения. Уровень воды в реке Ишим критический, а возле села Ильинка он уже достиг критериев опасного явления (ОЯ) «половодье».

«На 08:00 (06:00 по московскому времени. — Прим. ред.) уровень воды составил 808 сантиметров над нулем поста (уровень ОЯ — 800 сантиметров)», — подчеркнули в областном правительстве.

Там также предупредили, что есть опасность затопления населенных пунктов Казанское, Паленка, Новогеоргиевка и Афонькино Казанского района. Там также проводится эвакуация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Орск начали дезинфицировать после паводка. Улицы обрабатывают специальным раствором, чтобы предотвратить распространение инфекций после большого наводнения.

В оренбургском городе произошел прорыв дамбы 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы. Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.