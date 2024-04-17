Сигналы тела: почему женщины испытывают боль и дискомфорт во время секса

Сексолог Тучкова: боль при сексе у женщины может быть психологическим сигналом

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

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Неприятные ощущения могут заметно испортить качество полового акта. В чем может крыться причина?

Женщины во время полового акта могут ощущать боль не только из-за физиологических проблем, но и психологических. Об этом рассказала сексолог Елена Тучкова в беседе с изданием Газета.ру.

Так, первая причина возникновения боли может быть из-за того, что женщина просто не хочет заниматься сексом. К примеру, за весь день она сильно устала, переутомилась. Ее тело и, следовательно, мышцы тазового дна были в напряжении, а значит к половым органам не поступал кровоток для необходимого возбуждения.

«Женщине важно до начала проникающего интимного контакта с партнером расслабиться, сбросить со своего тела накопившееся в течение дня напряжения и дойти до состояния готовности вступить в интимную близость, когда тело говорит этому процессу «да», — пояснила врач.

Также боль во время секса у женщины может возникать и из-за качества полового акта. К примеру, когда партнер оргазмировал уже в начале полового акта. Если подобное происходит регулярно, женщина разочаровывается, отмечает Тучкова.

«Женщина начинает в партнере видеть автора своего разочарования. С последствиями в виде формирующего бессознательно негативного отношения к партнеру и болевыми ощущениями, как сигнал телом женщине, что что-то сейчас идет не так», — добавила специалист.

Кроме того, ощущение небезопасности также приводит к боли во время секса. Оно может возникать из-за стресса, тревоги, депрессии, обид, затяжных конфликтов с партнером.

«Когда нам не безопасно, то наше тело непроизвольно поджимается, а вместе с тем поджимаются и мышцы тазового дна, которые сильно реагируют на эмоциональное состояние женщины», — подытожила Тучкова.

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