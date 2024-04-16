Застрял в прошлом: Байден снова феерически опозорился на глазах у публики

Байден назвал Чехию Чехословакией во время встречи с премьером республики

Фото: Reuters / Elizabeth Frantz

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Глава Белого дома понял, что ошибся, но сразу же снова оплошал.

Президент США Джо Байден снова все перепутал. На этот раз лидер Белого дома воссоединил два народа и назвал Чехию Чехословакией. К слову, этого государства не существует с 1993 года.

Фееричную ошибку забывчивый Джо совершил на встрече с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Они, как не удивительно, снова обсуждали поддержку Украины.

«Я не могу передать вам, насколько мы ценим вашу откровенность и поддержку народа Чехословакии — Чешской Республики в защите народа Украины», — сказал лидер США.

Однако на этот раз Байден быстро понял, что ошибся. Он сказал, что имел в виду Чешскую Республику. Но и здесь оплошал. В 2016 году название страны официально сократили до Чехии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова раскрыла истинную причину конфуза президента Штатов Джо Байдена с Афганистаном.