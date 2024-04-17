Ювелир развеяла самые распространенные мифы о золоте

Ювелир Находкина: золото может быть не только желтого цвета

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Действительно ли золото в СССР было лучше, чем сейчас? И можно ли считать этот металл инвестицией в будущее?

Золото — один из самых дорогих и благородных металлов. Во многих религиях оно является символом чести, силы и мудрости. Возможно, именно поэтому вокруг него так много мифов. В интервью изданию Газета.ру ювелир Наталья Находкина развенчала их.

К примеру, принято считать, что настоящее золото только желтого цвета. Но это не является действительностью. Ведь в чистом виде золотое украшение очень мягкое, использовать его просто невозможно. Поэтому его изготавливают с примесями других металлов. Украшение из красного золота в своем составе имеет медь, а вот никель и палладий придают металлу белый оттенок.

«Существует даже „зеленое“ золото. Кстати, пробы указывают на то, сколько чистого золота содержится в изделии: например, цифра 585 говорит о 58,5% содержании, а все остальное — примеси», — объяснила ювелир.

Мнение о том, что золотодобыча служит исключительно экономике и ювелирному бизнесу — тоже ложь. Золото используется в медицине, фармацевтике, космической отрасли, микроэлектронике и многих других сферах.

Заблуждением является и то, что золотые украшения — гипоаллергенные.

«Если у носителя украшения присутствует какая-то аллергическая реакция на палладий, серебро или любой другой компонент, которым „разбавлено“ золото, то именно примеси и станут виновниками этой реакции», — предупредила Находкина.

Четвертый миф — в СССР золото было более качественным, нежели сейчас.

«По отношению к золоту понятий „лучше“ или „хуже“ не существует: само по себе золото — оно и есть золото», — подчеркнула специалист.

И последнее заблуждение: золотые украшения — это инвестиция в будущее. Само по себе золото не ценится, поэтому если вы захотите продать его в ломбарде, то оно будет оцениваться как лом. Украшение будет считаться ценным, если оно будет дополнено эксклюзивным, правильно подобранным драгоценным камнем с хорошими геммологическими характеристиками, подтвержденными сертификатами.

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