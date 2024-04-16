Без стычек не обошлось: на митинге в Тбилиси полиция задержала 14 человек

На митинге в Тбилиси полиция задержала 14 человек

Фото, видео: Reuters / Irakli Gedenidze; 5-tv.ru

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Демонстранты выступали против рассмотрения закона об иноагентах.

На массовом митинге в Тбилиси полиция задержала 14 протестующих. Демонстрантов увезли в участок за хулиганство и сопротивление силовикам.

Десятки человек подрались с полицейскими около здания парламента. В центре грузинской столицы собрались тысячи недовольных повторным рассмотрением нового закона об иноагентах. Поддерживает толпу президент страны. Саломе Зурабишвили считает, что протестующие выступают за так называемое европейское будущее Грузии.

Скандальный законопроект об иноагентах был отозван из парламента в марте прошлого года, когда Грузию охватили массовые протесты. Однако позднее правящая партия заявила о намерениях рассмотреть инициативу заново, чем вновь вызвало недовольство со стороны своих граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, протестующие в Тбилиси попытались прорвать кордон полиции перед парламентом.