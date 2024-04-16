Лакшери лайф: в России появится классификация кемпингов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Эксперты собираются учитывать 25 базовых и 40 дополнительных критериев.

А вот для тех, кто предпочитает отдыхать ближе к природе, есть хорошие новости. К новому турсезону в России озаботились классификацией кемпингов и глемпингов. Как и гостиницам, им будут присваивать звезды, от одной до пяти.

Эксперты собираются учитывать 25 базовых и 40 дополнительных критериев. Среди них качество подъездных дорог, размер участка для размещения авто и палатки, наличие на территории охраны, кухни, детских площадок. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин выяснил все подробности.

Комфортабельный кемпинг на живописном берегу Балтийского моря. Или вот геосферы и дома на деревьях в окружении краснокнижных растений в Сочи. Скоро появится здесь даже канатная дорога.

Звезды кемпингам никогда не присваивали, но через два месяца оценивать сервис будет Роскачество. Минимум для оценки — административный блок и жилые зоны. Две звезды если есть теплый душ и туалет и 30% территории освещено. 50% — для трех звезд. Плюс наличие индивидуальной кухни и допустим комнаты для матери и ребенка.

Собрав критерии мы отправились в один кемпингов в Ленинградской области. Подъезд есть. Территория большая. Работает база в теплый сезон — приезжают семьи с детьми и одинокие путешественники. И все это от 2500 тысяч рублей в сутки.

Электричества на территории нет вообще но эти удобства не нужны, считает хозяин. Если есть свет и индивидуальная кухня — это уже глемпинг, а к Сергею едут, чтобы побыть в спартанских условиях, наедине с природой. Сам он живет здесь уже 11 лет.

Инициаторы классификации кемпингов уверяют — объекты могут быть комфортными и без элементов роскоши, но звездность необходима, чтобы туристы не испортили себе отдых.

К тому же звезды помогут улучшить сервис этого вида отдыха.

Сейчас в Лиге кемпингов около 410 объектов и это только официально в реестре. Благодаря классификации добавятся новые. Впрочем, оценка звездности для владельцев кемпинга пока дело добровольное.