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В агентстве предупредили об угрозе ядерной катастрофы, однако виновников атак называть не стали.

Мир находится в опасной близости от ядерной катастрофы. Об этом минувшей ночью заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совбеза ООН, посвященном серии беспрецедентных атак на Запорожскую АЭС.

При этом глава агентства по атомной энергии так и не сказал, кто именно обстреливает станцию, чем вызвал разочарование российских дипломатов. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев следил за дебатами в ООН.

Первое слово на заседании Совбеза предоставили гендиректору МАГАТЭ. Кто, как не ответственный за безопасность мирного атома на всей планете, должен назвать вещи своими именами?

«Я еще в мае прошлого года определил пять принципов безопасности АЭС, первый из которых заключается в том, что нельзя допустить никаких атак на станцию. За последние десять дней он нарушался неоднократно. Это повышает риски обеспечения ядерной безопасности на станции», — заявил Гросси.

Рафаэль Гросси назвал вещи своими именами, но далеко не все. Не обозначив главного. Когда год назад он посещал Запорожскую АЭС, открытым текстом просили — не допустите атак на станцию, это же игра с огнем.

Но вот теперь атаки не просто допустили, а даже постеснялись уточнить — «кто это сделал?». На что естественным образом обратил внимание представитель России.

«Призываем руководство МАГАТЭ признать очевидный факт и не заниматься словесной эквилибристикой. Нерешительность Секретариата Агентства назвать вещи своими именами только поощряет киевские власти к дальнейшим безответственным и чрезвычайно опасным действиям», — подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя напомнил, что атака на ЗАЭС не единична, а значит не случайна. Ракетные обстрелы летом и осенью 2022-го. Несколько попыток диверсий. Обстрелы Энергодара, где живут с семьями сотрудники станции. И теперь атаки беспилотников на пятый и шестой энергоблоки.

По словам же представителя США, который в словесной эквилибристике зашел еще дальше, чем гендиректор МАГАТЭ, в обстреле АЭС украинцами виновата… Россия.

«Начатый Россией конфликт и продолжающийся контроль над ЗАЭС влекут риски ядерного инцидента. Эти риски — прямой результат решения Путина продолжать боевые действия на Украине. Но реальность заключается в том, что Россию эти риски не волнуют», — заявил зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.

В том же духе выступила представитель Великобритании — с вечным «хайли лайкли», что если бы не эти ужасные русские, то ничего плохого не было бы, а было бы только хорошее. На контрасте представитель Китая — голос разума посреди антироссийской вакханалии.

«Китай призывает стороны соблюдать спокойствие и сдержанность, придерживаться духа сотрудничества и гуманности, строго соблюдать конвенцию о ядерной безопасности», — отметил зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан.

Представитель Украины, который выступал после китайца, будто бы его не услышал. Он почти слово в слово повторил речь американца. Лицо Василия Небензи, который вынужден был все это слушать, говорит само за себя.

«Наши западные коллеги, сами того не замечая, высказывались сегодня в форме ультиматума: „Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать“. Таким образом они не только выдали режим Зеленского с потрохами, но и фактически признались в соучастии в этих безответственных обстрелах», — заключил Небензя.

Характерный штрих: в конце заседания слово опять предоставили главе МАГАТЭ, чтобы он «ответил на комментарии сторон». Но он лишь заверил: МАГАТЭ сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность станции. Как именно — не уточнил.