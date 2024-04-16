Продолжает прибывать: уровень реки Томь поднялся из-за ледовых заторов

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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В зоне затопления оказался один из районов Кургана.

Пик половодья сейчас в Курганской области. Уровень реки Тобол вырос за сутки более чем на метр, и вода продолжает стремительно прибывать. В нескольких районах Кургана — эвакуация. Для транзитного проезда перекрыто несколько федеральных трасс.

Бушует стихия и в Томске. Там смыло дамбу и затопило окраину города. За ситуацией следит корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.