Прославилась в детстве и погибла в 20 лет: что случилось со звездой «Ералаша» Верой Иванко

Фото: Кадр из сериала «Ералаш», 1974 г.

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Актрисе пророчили головокружительную карьеру, однако ее жизнь внезапно оборвалась при трагических обстоятельствах.

Актриса Вера Иванко завоевала любовь зрителя еще в детстве. Звездой «Ералаша» она стала уже в девять лет, а кино — в 12. Красивой девочке, которая превратилась в обаятельную девушку, многие пророчили головокружительную карьеру и успех. Однако в один из ноябрьских дней 2013 года ее жизнь внезапно оборвалась. Ей было лишь 20 лет. Почему родные не поверили, что ее смерть случайна, рассказал журнал Культурология.

Грезила сценой с самого детства

Иванко родилась в Москве в семье инженера и лингвиста. Родители уделяли большое внимание воспитанию девочки. Еще в детстве Вера полюбила поэзию, училась в художественной школе и изучала французский язык. Иванко занималась и в детском театре-студии. Уже в девять лет она оказалась на кастинге, где отбирали актеров для «Ералаша». Девочку приметили режиссеры и пригласили сняться в одной миниатюре.

Фото: Кадр из к/ф «До смерти красива», реж. Екатерина Двигубская, 2013 г.

Свою роль Иванко отыграла блестяще, а вскоре ее фотографии попали в базу киностудии. После «Ералаша» девочку пригласили сняться в фильме Романа Прыгунова «Одиночество в крови», где она сыграла главную героиню.

Когда Иванко исполнилось 12, на экраны вышел короткометражный фильм Чжуна До Хана «Венок из ромашек» с ее участием. У Иванко уже тогда практически не было свободного времени: учеба, подготовка к ролям и прочее.

Уже в юности Иванко твердо решила, что хочет связать свою жизнь с актерским ремеслом. Ведь не зря ее хвалили в театре-студии, да и знаменитые актеры, с которыми ей приходилось работать, тоже положительно отзывались о ее таланте.

На момент окончания школы она сыграла уже 14 ролей. Кроме того, Иванко успела не раз выйти и сцену театра на Таганке. Девушка была задействована в спектаклях «Волшебный голос Джельсомино», «Кошки», «Колыбельная для сна», «Бременские музыканты» и «Снежная королева».

Иванко поступила во ВГИК. Тогда ей казалось, что жизнь только начинается.

Последнее утро

В институте Иванко очень нравилось учиться. Она старалась не пропускать лекции и семинары. Когда 13 ноября 2013 года девушка не пришла на репетицию курсового спектакля, то однокурсники забеспокоились. Стали звонить ей, но трубку она не взяла. Решили узнать у ее мамы, куда она пропала. Но и родительница оказалась не в курсе, хотя с дочерью у нее всегда были доверительные отношения. Фото: Кадр из к/ф «Жених», реж. Станислав Мареев, 2011 г.

Семья тогда жила недалеко от железной дороги, поэтому мама всегда напоминала Вере, чтобы она была внимательна и осторожна. Встревоженная родительница узнала, что случилось с ее ребенком уже через два часа. Ее тело обнаружили возле железнодорожной колеи. Иванко сбил проходящий мимо поезд.

Родные не поверили в случайную смерть

Родители, узнав о гибели дочери, не поверили в случайность. Они удивлялись, как Иванко могла не заметить поезд, ведь на том участке видимость была отличная. Некоторые предположили, что восходящую звезду могли толкнуть под поезд. Однако спустя время следствие пришло к выводу, что с Иванко произошел несчастный случай. Но убитые горем родители все равно отказывались верить в случившееся. Папа актрисы даже инициировал собственное расследование. Но узнать что-либо ему не удалось.

Через пару лет после смерти Иванко остановилось сердце ее мамы. Женщина так и не смогла оправиться от трагедии.

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