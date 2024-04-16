Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Все мировое сообщество знает, что совершает атаки на атомную электростанцию, но упорно умалчивают об этом.

Назвать источник атак на Запорожскую атомную станцию призвал во время заседания Совбеза ООН постпред России в этой организации Василий Небензя. Он подчеркнул, что наша страна признательна МАГАТЭ за оперативное осуждение ударов по атомной электростанции, но в докладе использованы обезличенные фразы.

Получается, что как таковую угрозу пока устранить нельзя. Во время этих слов постпред Украины сидел в зале и демонстративно листал журнал, словно показывая, что Киев здесь ни при чем.

«Нравится кому-то, что станция находится под российским контролем, или нет — это другой вопрос. И он не имеет никакого отношения к вопросам ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС. Их единственный источник понятен, при попустительстве своих западных спонсоров Украина на системной основе осуществляет безответственные и безрассудные атаки на Запорожскую АЭС и прилегающие к ней территории», — сказал Небензя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гросси оценил угрозу ядерной аварии на Запорожской АЭС.