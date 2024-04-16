«В опасной близости»: Гросси оценил угрозу ядерной аварии на Запорожской АЭС

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Атаки украинских боевиков могут привести к трагедии. Почему Запад закрывает на это глаза?

Вероятность крупного ядерного инцидента на Запорожской АЭС остается реальной, несмотря на перевод реакторов на холодный останов. Об этом предупредил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время заседания СБ ООН.

«Мы находимся в опасной близости к ядерной катастрофе. Мы не должны проявлять самоуспокоенность и позволять, чтобы игральные кости решали, что произойдет завтра. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы свести риск аварии к минимуму», — сказал он.

Гросси также отметил — ущерб от удара по крыше шестого энергоблока был поверхностным, но это создало опасный прецедент.

Украинские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС несколько дней назад. Прилеты зафиксировали в районе грузового порта и столовой, а один из беспилотников атаковал крышу шестого энергоблока станции.

Нарушений в работе ЗАЭС и повреждений критически важной инфраструктуры, к счастью, удары не вызвали. Однако трое сотрудников предприятия получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Запад прикрывает террористические атаки Украины.