На Украине признали огромные потери генерирующих мощностей

Фото: Danil Shamkin / ТАСС

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Энергопроизводство в Харькове оказалось почти полностью уничтожено.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе признал огромные потери генерирующих мощностей в стране, объем которых составляет до семи гигаватт.

«Мы подсчитали, что потеряли примерно до семи гигаватт в нашей системе. Это весьма огромный объем генерирующих мощностей», — заявил он журналистам.

Глава минэнерго отметил, что были уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов. А также энергопроизводство в Харькове почти полностью разрушено.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что власти Украины призвали жителей готовиться к тотальному блэкауту.