«Взял отпуск на два месяца»: бизнес-коуч Портнягин прокомментировал свой арест

Коуч Портнягин об аресте: отдохну, побуду с сыном и буду дальше двигаться

Фото, видео: ВКонтакте / Дмитрий Портнягин / d.portnyagin; 5-tv.ru

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Блогер расценил решение суда, как возможность побыть со своей семьей.

Тверской суд Москвы отправил блогера и бизнес-коуча Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня. Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. После заседания Дмитрий дал эксклюзивный комментарий 5-tv.ru.

«На сегодня мы закончили. Домашний арест практически на два месяца. Поеду немножко отдохну, взял себе отпуск на два месяца. Побуду с сыном, побуду на даче, приведу свои мысли в порядок и дальше буду двигаться. Я все равно внутри ощущаю себя свободным предпринимателем», — сообщил Портнягин.

Бизнес-коуч заявил о желании продолжить работу в России и нести пользу людям, которые пользуются его продуктами и услугами. Он уверен, что его деятельность будет развиваться и дальше.

«Не знаю, как сложится дальше моя судьба. Но я точно могу сказать, что мы закрыли абсолютно все долги, которые были перед нами, мы их закрыли очень быстро. На сегодняшний день государству я не должен ничего», — подчеркнул предприниматель.

Он отметил, что из зала суда вышел не только предпринимателем, но, возможно, будущим политиком, который будет продолжать двигаться и развивать предпринимательство в России.

Блогер расценивает арест как возможность побыть со своей семьей.

Долг в размере более 124 миллионов рублей у Портнягина образовался в 2018–2020 годах. Люди, которые работали тогда на него, не смогли проследить и сделать свою работу качественно, утверждает блогер. Из-за множества задач и большой нагрузки и сам Портнягин не уследил за этим. Блогер посоветовал предпринимателям вести белый бизнес и уплачивать все налоги.

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